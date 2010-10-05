Межбанк: к 12:00 котировки по доллару и евро повысились

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9410/7,9495, к 12:00 цены выросли 7,9470/7,9525 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2608/12, к 12:00 цены поднялись 0,2617/20. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 30,3875 (-0,1276).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3689/91, а к 12:00 выросли 1,3777/79. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 10,8655/10,8790, к 12:00 цены ушли вверх 10,9430/10,9510.