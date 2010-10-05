Эксперт: если ситуация не изменится, конкуренты доллара продолжат оставаться под давлением

Если сегодня ситуация на рынках не изменится, то конкуренты американской валюты могут продолжить оставаться под давлением. Таков прогноз аналитиков Информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

Как отметили в компании, основной идеей на рынке в понедельник, 4 октября, была попытка отката доллара от достигнутых на прошедшей неделе минимумов.

Несмотря на то, что начало торгов сопровождалось небольшим разрывом в пользу ряда конкурентов американской валюты (так, евро, к примеру, открылся выше фигуры 1.3800), продолжения антидолларовый ход не получил. Более того, с самого первого часа торговли евро, фунт, франк и иена стали слабеть. После открытия рынков в Азии, темп падения японской валюты ускорился – пара USD/JPY быстро пробила 83.50 вверх и достигла максимального уровня дня 83.87. Ослабление позиций японской валюты аналитики связывают со спекуляциями о продаже иены экспортерами после подъема на фондовых рынках Японии, который можно было наблюдать на прошлой неделе. Кроме того, существуют и опасения более решительных действий со стороны Банка Японии.

Открытие европейских торговых площадок, как отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине, принесло с собой понижение основных фондовых индексов, в связи с чем продавать конкурентов американской валюты стали еще активнее. Видимо, инвесторы пытались избавиться от более доходных валют и вложиться в валюты-убежища. Таким образом, как евро, так и фунт ушли на свои дневные минимумы 1.3664 и 1.5747 соответственно. Однако если единой европейской валюте не было суждено вернуться и закрепиться выше 1.3700 до конца дня, то фунт не только смог отбить потери, но и завершить сутки повышением (максимум дня составил 1.5870, а закрытие произошло чуть ниже 1.5850).

При этом релизы экономических новостей практически не оказали никакого влияния на рынок, хотя объемы незавершенных сделок по продаже жилья в США показали рост, а показатель объемов заказов на товары долгосрочного пользования оказался хуже ожиданий.

Как отмечают в компании, 5 октября продажи акций пока приводят лишь к усилению беспокойства на рынке, что, в свою очередь, провоцирует продажи валют с более высокими процентными ставками и покупки американского доллара.

По мнению аналитиков, помимо ситуации на фондовом рынке повлиять на колебания валютных курсов могут и экономические новости: индексы PMI по странам Европы, данные по розничной торговле ЕС, а также непроизводственный индекс ISM по Штатам.

Позитивные данные, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, могут помочь евро вернуться в диапазон 1.37-1.38, а фунту – остаться между 1.58 и 1.59. Иначе как евро, так и фунт продолжат двигаться вниз, в сторону 1.3600 и 1.5750, соответственно.