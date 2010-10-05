Тигипко: дефицит госбюджета-2011 запланирован в 3,5% ВВП

Правительство Украины планирует Государственный бюджет в 2011 году с дефицитом 3,5% валового внутреннего продукта (ВВП).

Об этом вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сообщил сегодня в Москве в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!», организованного "ВТБ Капитал".

«Мы имели очень тяжелую ситуацию. Правительство пришло в апреле, не имея бюджета – имея дефицит бюджета порядка 15%. Нам удалось быстро принять бюджет с дефицитом 4,9% ВВП. На следующий год мы планируем выйти на 3,5%. Это будет последний год, когда мы будем иметь такой большой дефицит бюджета», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, к этому подталкивает ситуация с внешними долгами.

С.ТИГИПКО отметил, что два года назад Украина имела небольшой внешний долг порядка 12% ВВП, и за это время он утроился. «До конца года мы будем иметь порядка 40%», - сказал он.

Напомним, 1 октября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил во время встречи с директором-распорядителем Международного валютного фонда Домиником СТРОСС-КАНОМ, что проект закона о Государственном бюджете на 2011 год предусматривает сокращение реального дефицита до 3,4%.

Справка УНИАН. Дефицит Госбюджета в 2010 году запланирован в сумме 54,095 млрд. грн., или 4,99% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 30,338 млрд. грн., или 2,8% ВВП.