В России намерены сохранить низкие налоги для физлиц

Правительство РФ намерено сохранить низкую ставку налога на прибыль и плоскую шкалу подоходного налога для физлиц. Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!", организованном "ВТБ Капитал", сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Он напомнил, что ранее правительству пришлось пойти на увеличение страховых взносов на фонд оплаты труда и акцизов на нефтепродукты. "Это продиктовано необходимостью платить достойные пенсии, улучшать работу больниц и поликлиник, строить дорогу. В остальном же правительство России не отступит от принципов налоговой реформы, сохранит ее позитивные результата", - заверил В.Путин.

Он также сообщил, что в ближайшее время правительство направит в Госдуму законопроект, освобождающий от уплаты налога на прибыль при продаже ценных бумаг, если они не оборачиваются на фондовом рынке и находятся в собственности владельца более 5 лет.