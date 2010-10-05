Китай поможет Греции и поддержит валюту евро

Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао пообещал в Афинах и дальше скупать греческие гособлигации. Это - недвусмысленный сигнал рынкам: вместе с ЕС и МВФ Китай никакого краха еврозоны не допустит, сообщает Немецкая волна.

Случись этот визит не в начале октября, а в начале мая, и в мировых средствах массовой информации отбоя бы не было от комментариев типа: "Китай демонстративно протягивает руку помощи Греции" или "Пекин не сомневается в перспективах евро". Однако премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао поехал в Афины именно сейчас, когда страсти вокруг фактического банкротства Греции и якобы неминуемого краха единой европейской валюты заметно приутихли. А потому двухдневное пребывание одного из лидеров азиатского экономического гиганта в маленькой стране на обочине еврозоны попало в разряд всего лишь рядовых новостей.

Сценарии катастрофы можно отправить в макулатуру

Однако визит этот во многом знаковый именно для Европейского валютного союза. Ведь китайский гость прямым текстом заявил, что его страна не только заинтересована в преодолении греческого кризиса и в стабильности валюты евро, но и готова предпринять "большие усилия" для достижения желаемого результата: "Если Греция столкнется с трудностями, Китай ей поможет".

Думается, что после таких слов все сценарии финансово-экономических катастроф с эпицентром в Афинах можно окончательно отправить в макулатуру. Ну, а фраза китайского премьера про то, что КНР уже держит греческие гособлигации и намерена покупать их и впредь, можно считать рекомендательным письмом правительству Георгиоса Папандреу, которому в следующем году вновь предстоит выходить на рынок капитала. Отныне и международные инвесторы, и международные спекулянты знают, что пошатнувшаяся Греция находится под финансово-политическим патронажем не только Европейского Союза и Международного валютного фонда, но и Китая.

Греция как плацдарм для продвижения китайского экспорта

Впрочем, самое обнадеживающее в результатах визита премьера Госсовета КНР заключается в том, что китайцы готовы не просто оказывать помощь. Преследуя, естественно, свои собственные интересы, они намерены содействовать созданию условий, при которых Греция сама сможет выбраться из того болота, в котором оказалась. Иными словами, Пекин собирается весьма активно развивать экономическое сотрудничество двух стран. Свидетельство тому - почти дюжина соглашений о взаимодействии в области морских грузоперевозок и телекоммуникаций, в строительной отрасли и в туризме.

Китайцы хотят превратить Грецию в один из плацдармов для продвижения своего экспорта в Европу, а потому будут серьезно инвестировать в пароходства, в порты, вообще в инфраструктуру. Одновременно они хотят удвоить импорт греческих товаров. Все это приведет в измученной кризисом стране к созданию новых рабочих мест, даст импульс экономическому развитию и модернизации и, в конечном счете, поможет оздоровить финансы европейского гипердолжника.