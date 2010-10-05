ВР предоставила право банкам открывать счета УЕФА

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в статью 6 Закона Украины “О платежных системах и переводе средств в Украине”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 242 народных депутата из 423, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что на период подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине банки имеют право открывать счета УЕФА для осуществления до 30 ноября 2012 года операций по продаже билетов и услуг, конвертации валюты, перевода средств на счета за пределы Украины, осуществления добровольных взносов и финансирования операционных расходов в Украине.

Закон вступает в силу со дня его опубликования и утрачивает действие 30 ноября 2012 года.

Национальному банку Украины поручено в месячный срок со дня опубликования этого закона привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с требованиями этого закона.