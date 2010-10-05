Закрытие межбанка: котировки составили 7,9430/7,9485 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9410/7,9495, к 12:00 цены выросли до 7,9470/7,9525. К закрытию торгов ценовые уровни понизились – 7,9430/7,9485 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2608/0,2612, к 12:00 цены поднялись до 0,2617/0,2620. К закрытию цены откатились к уровню 0,2616/0,2618. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,3320 (-0,1831).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3689/1,3691, а к 14:40 выросли до 1,3767/1,3769. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8655/10,8790, к 12:00 цены ушли вверх – 10,9430/10,9510. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне снизились до 10,9335/10,9475.