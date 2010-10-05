Россия продолжит поддерживать Украину в МВФ – Путин
16:33, 05 октября 2010Финансы
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Россия продолжит поддерживать Украину в Международном валютном фонде.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал в ходе инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!».
«Украина является крупным заемщиком МВФ, а мы даем туда деньги, и вот очередной раз 10 млрд. дали…» - сказал В.ПУТИН.
«Мы со своей стороны всегда поддерживали Украину в МВФ и намерены делать это и в будущем, особенно если видим такие по настоящему амбициозные и смелые планы по модернизации экономике», - подчеркнул он.
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