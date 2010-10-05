Россия продолжит поддерживать Украину в МВФ – Путин

Россия продолжит поддерживать Украину в Международном валютном фонде.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал в ходе инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!».

«Украина является крупным заемщиком МВФ, а мы даем туда деньги, и вот очередной раз 10 млрд. дали…» - сказал В.ПУТИН.

«Мы со своей стороны всегда поддерживали Украину в МВФ и намерены делать это и в будущем, особенно если видим такие по настоящему амбициозные и смелые планы по модернизации экономике», - подчеркнул он.