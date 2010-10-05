Страховщиков штрафами обяжут информировать об условиях предоставления услуг

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг намерена штрафовать страховщиков, которые не дают клиентам полной информации об условиях предоставления финансовых услуг, а также те страховые компании, которые препятствуют должностным лицам комиссии в выполнении ими своих обязанностей.

Об этом говорится в проекте распоряжения Госфинуслуг «О согласовании проекта Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», размещенном на сайте Госфинуслуг.

В частности, статьи 41 и 43 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» предлагается дополнить положениями, устанавливающими ответственность за непредоставление потребителю финансовых услуг необходимой доступной, достоверной и своевременной информации об условиях предоставления финансовых услуг, а также за создание препятствий для исполнения должностными лицами Госфинуслуг возложенных на них обязанностей.

Планируется, что размер штрафа составит соответственно 200 и 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.