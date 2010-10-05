Правительство потеряло контроль над маховиком инфляции – Королевская

Резкое повышение цен на продукты питания связано с тем, что правительство не контролирует ситуацию на продовольственном рынке. Об этом заявила УНИАН глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

По словам главы парламентского комитета, данные Госкомстата серьезно расходятся с реальностью. «В то время, как правительство декларирует инфляцию на уровне 1,2%, в магазинах цены взлетели в 1,5-2 раза. Даже картофель украинского производства на рынках Луганска продавали по цене выше 10 грн., - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – При этом правительство пытается скрыть потерю своего контроля над раскручивающимся маховиком инфляции».

Она считает, что причины такого обмана населения лежат в неэффективном управлении экономикой. «Официальные заниженные цифры по инфляции обусловлены катастрофическим падением потребительского спроса из-за снижения доходов населения, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Лозунг «Украина для людей» выглядит издевательством над теми, кто с каждым днем обнаруживает в магазинах все более высокие цены на недоступные для себя продукты питания. Такое впечатление, что правительство по примеру печально известной французской королевы Марии-Антуанетты хочет сказать народу: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!».

По мнению главы Комитета Верховной Рады, повышение цен на продовольствие на внутреннем рынке вызвано неэффективными действиями правительства, которое не в состоянии действовать экономическими методами. «Поголовье крупного рогатого скота, по сравнению с 1990, сократилось более чем в 3 раза. Не удивительно, что резко выросли цены на молоко и мясо, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Кроме того, цены на мясо птицы и яйца подскочили из-за существенного повышение цен на зерно и отсутствия своевременной реакции правительства на негативные тенденции на рынке».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что пока власть занимается имитацией реформ, народу скоро нечего будет есть, и не будет хватать денег на покупку самого необходимого. «Время обещаний давно закончилось. Хватит заниматься выборами – пора уже начать внедрять обещанные экономические реформы», - заявила она.

Глава парламентского комитета считает, что реальный уровень инфляции в стране давно превышает 10%. «Если правительство говорит о снижении темпов инфляции, то необходимо подтвердить это данными о росте потребления в стране, оживления кредитования реального сектора экономики. Но таких данных нет, - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Экономический блок правительства может показать лишь рост внешнего долга, сокращение поступление от экспортеров и ослабление гривни. Это совсем не те сигналы, которых ожидает экономика страны».

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики Украины, инфляция в Украине в августе 2010 года, по сравнению с июлем т.г., составила 1,2%, с начала года – 4,3%. По сравнению с августом 2009 года, показатель инфляции составил 8,3%, а по сравнению с январем-августом 2009 года – 9,2%.

По прогнозам Министерства экономики Украины, показатель инфляции в сентябре текущего года превысит уровень 1,2%.