Украина оценивает стоимость реализации проектов на ЧАЭС в 1,55 млрд. евро

Стоимость реализации проектов, связанных с переводом объектов ГСП «Чернобыльская АЭС» в экологически безопасную систему, оценивается Украиной в 1,55 млрд. евро.

Такая оптимизированная оценка стоимости проектов на ЧАЭС была представлена украинской стороной на Ассамблее доноров 28 сентября, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера Андрея КЛЮЕВА.

Согласно сообщению, корректировка стоимости проектов, включающих в том числе и строительство нового безопасного конфаймента (НБК) над объектом «Укрытие», требует дополнительных взносов стран-доноров в Чернобыльский фонд «Укрытие» около 550-600 млн. евро.

Кроме того, на сегодняшний день дефицит средств на Счету ядерной безопасности на построение хранилища отработанного ядерного топлива-2 (ХОЯТ-2) составляет около 130-140 млн. евро.

Как сообщили в пресс-службе, в ходе сегодняшней встречи А. КЛЮЕВА и вице-президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Хорста РАЙХЕНБАХА в рамках совместного комитета «Украина – ЕБРР» стороны договорились активизировать усилия по сбору дополнительных средств в Чернобыльский фонд «Укрытие» и Счет ядерной безопасности. Кроме того, стороны договорились, что правительство Украины утвердит четкие графики реализации всех проектов на ЧАЭС, которые будут согласованы с банком.

По словам вице-президента ЕБРР, на сегодня есть четкие оценки стоимости всех проектов. Х. РАЙХЕНБАХ выразил уверенность, что они будут утверждены на Ассамблее доноров в качестве основы для дальнейшего сбора средств.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября А. КЛЮЕВ заявил, что окончательная стоимость строительства НБК над объектом «Укрытие» на четвертом энергоблоке ЧАЭС составляет 870 млн. евро. По его словам, увеличение стоимости объекта с 505 млн. долларов в 2004 году до 870 млн. евро произошло в результате повышения требований к его безопасности.

В апреле 2011 года в Киеве планируется собрать всех доноров проекта и провести специальную конференцию по строительству конфайнмента на ЧАЭС.

Справка УНИАН. В настоящее время в Чернобыле строятся хранилище отработанного ядерного топлива-2 (ХОЯТ-2), Новый безопасный конфайнмент (НБК) над объектом «Укрытие» и завод по переработке жидких радиоактивных отходов (ЗПЖРО).

22 июня т.г. министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор ШУФРИЧ сказал, что надеется, что за пять лет на площадке Чернобыльской АЭС удастся построить все запланированные объекты.

17 сентября 2007 года ГСП «Чернобыльская АЭС» и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС.

Планировалось, что стоимость работ по сооружению НБК по контракту составит 505 млн. долл., срок строительства объекта – 5 лет.

Концептуальный проект НБК в форме арки был разработан консорциумом Bechtel-Battelle-EDF с привлечением украинского подрядчика – консорциума «КСК» в 2003 году. Проект получил положительное заключение «Укринвестэкспертизы» и был утвержден распоряжением Кабинета министров Украины в июле 2004 года.

Основные характеристики НБК: ширина арки – 257 м, высота – 108 м, длина – 150 м. Проектный срок эксплуатации – 100 лет.