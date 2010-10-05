Профильный комитет рекомендует ВР принять правительственный вариант НК за основу

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендует парламенту принять правительственный проект Налогового кодекса (регистр. №7101-1) за основу.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.

Согласно предоставленной информации, решение было принято на заседании комитета во вторник, 5 октября 2010 г.

При этом народные депутаты - члены комитета поддержали ряд предложений к проекту Кодекса, которые предложено учесть Верховной Раде. В частности, речь идет об установлении ответственности должностных лиц контролирующих органов за необоснованный отказ в принятии налоговой декларации, что должно расцениваться как превышение служебных полномочий. Депутаты также предлагают доработать и сократить перечень критериев, которые дают налогоплательщику право на автоматическое бюджетное возмещение, а также доработать порядок обложения налогом доходов от депозитов в части исключения персонификации таких доходов и недопущения нарушения банковской тайны.

Комитет также предлагает уточнить нормы относительно возможности изъятия должностными лицами контролирующих органов оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов исключительно на основании решения суда (кроме случаев, когда изъятие производится согласно нормам уголовно-процессуального законодательства в пределах расследования уголовного дела).

Как сообщал УНИАН, в ближайший четверг Верховная Рада намерена рассмотреть вопрос о принятии Налогового кодекса. В парламенте зарегистрировано два проекта этого документа. Автором одного является правительство, другого – народные депутаты.