Путин: украинским компаниям есть смысл инвестировать в российскую экономику

Премьер-министр России Владимир ПУТИН считает, что украинским компаниям есть смысл инвестировать в российскую экономику.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на инвестиционном форуме «Россия зовёт!», комментируя высказывание вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО относительно того, что украинским компаниям нет особого смысла инвестировать в российский рынок.

«Мне кажется, что всё равно есть смысл инвестирования в российскую экономику со стороны украинских партнёров, инвесторов. И мы видим такой интерес. И не только в нефтегазовый сектор - а туда-то он сохраняется постоянно, постоянно сохраняется интерес к инвестированию в энергетику, - но и в другие: в машиностроение и в некоторые другие сферы», - сказал В.ПУТИН.

Он напомнил, что сейчас обсуждается с украинскими партнёрами возможность объединения в судостроении, авиастроении, атомном машиностроении, и там могут потребоваться взаимные инвестиции. «Мне кажется, что это очень перспективные и интересные сферы приложения наших усилий - интеллектуальных и инвестиционных», - сказал российский премьер.

«Я вас прошу ещё раз подумать над этим и в практическом плане всё-таки посмотреть на то, где украинские инвесторы могли бы приложить свои силы, в строительном секторе, например», - сказал В.ПУТИН обращаясь к С.ТИГИПКО.

Перед этим С.ТИГИПКО отметил, что рынки двух стран очень близки друг другу и сейчас нет каких-то особых торговых проблем между странами.

«…инвестировать украинским компаниям в российский рынок особого смысла нет. Мы можем работать совершенно спокойно у себя, имея нормальную инфраструктуру, нормальные отношения, продавать товары и услуги на вашем рынке. Каких-то проблем особых нет. Мы имели проблемы пять лет назад, которые были вызваны прежде всего политикой - я считаю, политикой Украины, - и я могу сказать, что многие украинские компании из-за этого страдали, серьёзно страдали. Сейчас нормализация отношений сняла все эти вопросы», - сказал С.ТИГИПКО.