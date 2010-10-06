Состояние экономики США будет плохим 6-9 месяцев - Goldman Sachs

Состояние американской экономики в ближайшие шесть-девять месяцев будет "умеренно плохим" или "очень плохим", а попытки Федрезерва стимулировать экономику страны за счет наращивания объема выкупаемых с рынка гособлигаций будут иметь ограниченный эффект, считают аналитики Goldman Sachs Group Inc., мнение которых приводит агентство Bloomberg, сообщает РИА Новости.

"С нашей точки зрения, есть два основных сценария, - приводит агентство слова из отчета аналитиков во главе со старшим экономистом по США Goldman Sachs Жана Хатзиуса (Jan Hatzius). - Умеренно плохой сценарий подразумевает рост экономики к середине следующего года на 1,5-2% и умеренный рост безработицы до 10%, а при очень плохом сценарии экономика вновь впадет в рецессию".

Шансы второй волны кризиса в США Хатзиус оценивает в 25-30%, что выше прогноза, сделанного им в начале текущего года, когда эта вероятность составляла, по его мнению, 15-20%.

При этом Хатзиус не уверен, что даже в случае начала очередного этапа валютного стимулирования со стороны ФРС, это окажет значительную поддержку экономики США.

"Они (ФРС - ред.) намерены сделать очень многое, но, вероятно, этого будет недостаточно, - заявил Хатзиус. - Регуляторы, ответственные за проведение монетарной политики, будут осторожны в своих действиях".

По мнению экономиста, дополнительный триллион долларов, направленный на выкуп с рынка гособлигаций и других активов, возможно, поможет снизить долгосрочные ставки примерно на 0,25 процентного пункта, что позволит прибавить "несколько десятых к темпу роста ВВП".