Золото снова подорожало. Цена установила рекорд в 1342,6 долл.

Золото во вторник установило очередной рекорд стоимости, которая в ходе торгов поднималась до 1342,60 долларов за тройскую унцию, на фоне дешевеющего к мировым валютам доллара и решения ЦБ Японии о новых мерах по стимулированию экономики, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости

Декабрьский фьючерс на золото по итогам торгов в Нью-Йорке на бирже Comex подорожал на 23,5 доллара, или на 1,8%, до 1340,30 доллара за унцию, что является исторически максимальной ценой закрытия.

"Когда правительства начинают заниматься печатанием денег, золото чувствует себя прекрасно, - заявил агентству Bloomberg трейдер LaSalle Futures Group Мэтью Земан (Matthew Zeman). - На данном этапе дополнительное валютное стимулирование в США является неизбежностью. Доллар пострадает от этого, а золото будет устанавливать новые рекорды".

Банк Японии во вторник снизил базовую процентную ставку до диапазона 0-0,1%. Ранее японский ЦБ долгое время сохранял ставку на уровне 0,1%. ЦБ страны также принял решение о создании специального фонда на сумму 60 миллиардов долларов, который будет расходоваться на действия регулятора на рынке гособлигаций и других активов.

По мнению ряда аналитиков, за этим могут последовать аналогичные действия со стороны других основных регуляторов, прежде всего - Федеральной резервной системы США и Банка Англии. Очередное заседание Комитета ФРС по открытым рынкам пройдет в начале ноября.

Ослабевший к мировым валютам доллар также оказал значительную поддержку рынку драгоценного металла.

По итогам вторника курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США снизился на 0,88% до 77,81 пункта.

С начала 2010 года золото подорожало на 22% и может продемонстрировать рост стоимости десятый год подряд, что станет самым продолжительным периодом увеличения его цены, по крайней мере, с 1920 года. Удорожание золота в последние годы было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным "двигателем" роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе.

Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний.