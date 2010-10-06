ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 октября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Два собственника на один «Киевгорстрой», в котором пишет: конфликт вокруг крупнейшей строительной компании страны — «Киевгорстроем» — достиг апогея. Вчера собственниками холдинга одновременно объявили столичную власть и оффшорные компании…

http://delo.ua/biznes/kompanii/dva-sobstvennika-na-odin-145808/

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Также «Дело» публикует материал «Василий Волга сообщил, когда будет проверять страховщиков», в котором пишет - Госфинуслуг разработала 12 критериев для страховщиков, несоответствие которым станет «сигналом» для внеплановых проверок компаний…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/vasilij-volga-soobcshil-kogda-budet-proverjat-strahovcshikov-145806/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Авиатопливу подсыпают яд», в котором пишет – Минэкономики предлагает разрешить импорт и продажу этилированного авиатоплива. Оно стоит дешевле, чем выпускаемое в Украине, но экологически небезопасно и может использоваться только на внутренних рейсах. Участники рынка опасаются, что таким образом будет создан канал для продажи некачественного автомобильного бензина. По словам экспертов, рынок начинает работать по модели, характерной для конца 1990-х – с большим количеством фальсификата и уходом от налогов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1517145

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Для земли готовят почву», в котором пишет – еще до начала продажи земли в Украине предлагается создать госоператора на этом рынке. В Минагрополитики разработан законопроект, которым предусматривается создание госфонда, имеющего приоритетное право выкупа земли и полномочия изымать ее в случае использования не по назначению. Создание фонда приведет к развитию коррупции в сфере земельных отношений, уверены эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1517140

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«Коммерсант-Украина» в материале «Карамель попала в оборот» пишет – Украина и Молдавия законодательно оформили изъятия из режима двусторонней свободной торговли. В список ограничений не была включена кондитерская продукция, что позволит украинским производителям нарастить ее экспорт в Молдавию. При этом законодательное оформление ограничений позволит начать переговоры об их отмене. Молдавия добивается свободной торговли кожей и металлоломом, Украина – спиртом…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1517135

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Издание «Экономические известия» в публикации «Ярославский просится на выход» пишет - Министерство труда и социальной политики не выдает УкрСиббанку разрешение на продление и заключение новых контрактов с иностранными менеджерами, работающими в банке. По мнению экспертов, такое поведение ведомства может быть связано с предстоящей допэмиссией акций УкрСиббанка, в которой не хочет принимать участие бывший мажоритарий банка Александр Ярославский…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/yaroslavskij-prositsya-na-vyhod

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Цены восстали» пишет – представители ритейла и сельхозпроизводители выступили с инициативой отмены госрегулирования цен на социально важные продукты питания. По их мнению, существующая ситуация «неподорожания» продуктов за счет бизнеса не имеет никакого отношения к рыночной экономике…

http://eizvestia.com/markets/full/ceny-vosstali

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«Газета по-киевски» в публикации «Швейцарские цены – это страшно» пишет – А если забыть о кошельке и просто любоваться страной, то можно увидеть жизнерадостных стариков, развязную молодежь с «косячком» в руках, идеальную чистоту и, конечно же, отведать знаменитые сыры…

http://mycityua.com/articles/travels/2010/10/06/034653.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Вьетнамская доля Украины» пишет – пытаясь разобраться в причинах, почему власти вдруг ополчились на секонд- хенд, издание наткнулось на удивительный парадокс…

http://mycityua.com/articles/column/2010/10/06/024423.html

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Издание «Сегодня» в публикации «После удешевления польских виз могут разгуляться «решалы» пишет - с января украинцы будут платить меньше за польские рабочие визы, которые сейчас стоят 35 евро. Если подешевеют визы, «решалы» будут больше драть за место в очереди, считают заробитчане…

http://www.segodnya.ua/news/14180458.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Госдолг: рассчитаемся новым займом?..» пишет - госдолг Украины к концу года составит порядка 40% ВВП. А это граница, которую нельзя переходить, так как дальше затрагивается вопрос национальной финансовой безопасности, включая обслуживание долговых обязательств, считают эксперты. Но выход есть…

https://economics.unian.net/rus/detail/61998

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Все испортил!» пишет – инвесторы объяснили Путину, почему после кризиса показатель инвестиций в основной капитал растет микроскопическими темпами…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/247143/vse_isportil

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Также «Ведомости» в публикации «К России относятся настороженно», - Таймураз Боллоев, президент госкорпорации «Олимпстрой» подает интервью бизнесмена, в котором он рассказал, какие потери понес, оставив бизнес, глава «Олимпстроя», почему он считает, что главная проблема при реализации проекта - бюрократия, что будет с Сочи после Олимпиады…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/246929/k_rossii_otnosyatsya_nastorozhenno_tajmuraz_bolloev

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Издание «Известия» в публикации «Война с пластиком» пишет – в США разворачивается фантасмагорическая история. Правительство страны подало в суд на American Express, MasterCard и VISA. Их обвиняют в том, что они обирали простых граждан и разгоняли инфляцию. Опрошенные изданием эксперты отказываются верить, что такое возможно…

http://www.izvestia.ru/economic/article3146944/

(УНИАН)