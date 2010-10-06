США: развивающиеся экономики должны быть лучше представлены в руководстве МВФ

США считают, что страны с развивающимися экономиками должны быть более серьезно представлены в руководящих структурах Международного валютного фонда /МВФ/. Об этом заявил во вторник высокопоставленный представитель министерства финансов, который рассказал журналистам о позиции американской делегации на предстоящей на нынешней неделе сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

"Мы совершенно очевидно хотим видеть более серьезное представительство развивающихся экономик в руководстве МВФ. Члены большой "двадцатки" с этим также согласились, что фонд должен реально представлять мировую экономику XXI века", - сказал представитель Минфина. По его словам, Вашингтон рассчитывает, что "дискуссии по этому поводу пройдут в нынешние выходные" на сессии МВФ в Вашингтоне, однако окончательное решение может быть принято позднее. При этом он умолчал о том, что США рассчитывают на увеличение квот развивающихся государств в МВФ за счет, прежде всего, европейских стран, которые делиться властными полномочиями в фонде, похоже, пока не очень готовы.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, представитель Минфина выделил четыре ключевых направления, на которых, по мнению Вашингтона, мировому сообществу следует сосредоточиться в области экономики. Прежде всего, речь идет о макроэкономических аспектах, где, по его словам, "кризис уже позади, но еще очень многое предстоит сделать". В частности, "дело касается создания новых рабочих мест", поскольку "уровень безработицы остается неприемлемо высоким". "В этой связи наш основной приоритет заключается в создании новых мест для соотечественников", - сказал сотрудник финансового ведомства.

Жизненно важным он назвал "более сбалансированный рост мировой экономики". Этот же показатель, в свою очередь, зависит от "усиления банковской и финансовой систем". "Вот почему мы в тандеме с большой "двадцаткой" работаем над реформированием глобальной системы после кризиса", - сказал он.