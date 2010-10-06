Профильный комитет рекомендует ВР принять проект Налогового кодекса за основу

Парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять правительственный проект Налогового кодекса (№7101-1 от 21 сентября 2010 г.) за основу с учетом ряда предложений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя комитета Виталия ХОМУТЫННИКА, данное решение комитет принял на заседании во вторник, 5 октября. При этом народные депутаты-члены комитета поддержали ряд предложений к проекту кодекса. В частности, рекомендации касаются введения ответственности должностных лиц контролирующих органов за необоснованный отказ в принятии налоговой декларации, что должно расцениваться как превышение служебных полномочий; доработки и сокращения перечня критериев, которые дают налогоплательщику право на автоматическое бюджетное возмещение; доработки порядка налогообложения доходов в виде процентов по депозитам, в частности, в части исключения персонификации таких доходов и недопущения нарушения банковской тайны.

Среди новых предложений также: уточнение нормы относительно изъятия должностными лицами контролирующих органов оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов исключительно на основании решения суда (кроме случаев, когда изъятие проводится по нормам уголовно-процессуального законодательства во время расследования уголовного дела); включение в кодекс нормы, позволяющей налогоплательщикам избирать порядок ведения бухгалтерского учета в соответствии с национальными или международными стандартами; уменьшение максимальной ставки единого налога для предпринимателей, которые используют РРО; усовершенствование норм, которые касаются проверок, в частности определение одинакового порядка проведения и оформления камеральных проверок таможенными и налоговыми органами, установление сроков и порядка проведения выездных проверок для крупных налогоплательщиков с установлением критериев определения таких плательщиков непосредственно в кодексе.