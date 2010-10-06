Эксперт: статданные из США могут приостановить падение доллара

Негатив по доллару, вероятно, сохранится как минимум до четверга, когда прояснится позиция ЦБ еврозоны и Англии в отношении денежно-кредитной политики. Об этом сообщили УНИАН в FOREX CLUB в Украине.

По мнению аналитиков компании, следующей целью евро/доллара станет – 1.3900, а менее резво рвущегося вверх фунт/доллара – 1.5950. При этом доллар/иене грозит попытка пробоя уровня 83.00 вниз, а доллар/франку – еще большее приближение в уровню 0.9600.

Тем не менее, как отмечают аналитики компании, внимание стоит обратить на следующие релизы, которые состоятся в среду: изменение ВВП еврозоны (улучшений динамики не ожидается), цифры по объемам производственных заказов в Германии (согласно прогнозам, после спада в предыдущем отчетном периоде, ожидается рост объема), а также изменение числа занятых в частном секторе по данным ADP.

Данный показатель – предварительные данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США. Окончательные данные - наиболее ожидаемая публикация месяца. Позитивные данные ADP по частному сектору могут означать, что и цифры по несельскохозяйственному будут хорошими. Согласно прогнозам, число занятых возрастет (ожидаемое значение +20 тыс. человек, тогда как в предыдущем отчетном периоде изменение было отрицательным).

Таким образом, если в среду рост окажется выше ожиданий, это может приостановить падение доллара, подчеркнули аналитики FOREX CLUB в Украине.