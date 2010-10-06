Госдолг Украины достиг 48,3 млрд. долл.

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный долг Украины за январь-август текущего года увеличился на 21,3%, в том числе в августе - на 5,4%, или на 2,47 млрд. долл., - до 48,304 млрд. долл. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, существенный рост госдолга в августе объясняется выпуском НДС-облигаций на 16,4 млрд. грн.

На конец августа т.г. 26,34% госдолга Украины были номинированы в долларах США, 3,95% - в евро, 29,86% - в специальных правах заимствований, 38,72% - в украинской гривне, 1,12% - японской иене.