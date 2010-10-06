Межбанк: к 12:00 котировки по доллару и евро снизились

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9460/7,9535, к 12:00 цены снизились до 7,9455/7,9495 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2661/0,2665, к 12:00 цены понизились до 0,2658/0,2661. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 29,8225 (-0,5095).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3860/1,3862, изменяясь в достаточно узком диапазоне. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,0120/11,0250, к 12:00 цены ушли вниз - 11,0085/11,0165.