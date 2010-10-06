Госдолг в августе вырос на 5,4% - до 48,3 млрд. долларов
13:37, 06 октября 2010Финансы
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Совокупный государственный (прямой) и гарантированный долг Украины за январь-август текущего года увеличился на 21,3%, в том числе в августе - на 5,4%, или на 2,47 млрд. долл., - до 48,304 млрд. долл. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.
По данным Минфина, существенный рост госдолга в августе объясняется выпуском НДС-облигаций на 16,4 млрд. грн.
На конец августа т.г. 26,34% госдолга Украины были номинированы в долларах США, 3,95% - в евро, 29,86% - в специальных правах заимствований, 38,72% - в украинской гривне, 1,12% - японской иене.
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