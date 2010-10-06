Эксперт: золото достигло нового рекордного максимума

Золото в середине прошлой недели достигло нового рекордного максимума - 1300 долларов за тройскую унцию.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его информации, в ходе торгов котировки по золоту достигали внутридневного максимума 1314,80. «На рынке усилились ожидания, что ФРС продолжит смягчение денежно-кредитной политики. Это так называемое количественное смягчение, как ожидается, будет включать в себя покупки казначейских ценных бумаг США. Это бы оказало давление на доллар и поддержало золото в качестве инструмента хеджирования против возможной девальвации американской валюты», - объяснил эксперт.

Как считает В.СКИДАН, «при этом можно полагать, что такие и похожие меры в других странах в конце концов приведут к росту инфляции, что поможет золоту в качестве инструмента хеджирования против роста потребительских цен в будущем. Сверхнизкие процентные ставки являются еще одним фактором поддержки для золота за счет снижения альтернативных издержек от держания металла, который сам по себе не приносит прибыли».

Между тем, добавил эксперт, беспокойство по поводу проблем суверенного долга еврозоны и усилившиеся опасения относительно медленных темпов восстановления американской и мировой экономик также оказывают поддержку золоту как активу-убежищу.

По словам В.СКИДАНА, цены на золото на украинском рынке на прошедшей неделе варьировались в пределах 329/336 грн. за грамм в слитках от 100 до 1000 граммов.