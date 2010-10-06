"Сведбанк" увеличил свой уставный капитал на 3,28 млрд. грн.

"Сведбанк" (г. Киев) увеличил уставный капитал на 3,28 млрд. грн. – до 5,4 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте банка.

«Дополнительный взнос в уставный капитал АО «Сведбанк» (публичное) в размере 3,28 млрд. грн. был проведен материнской компанией Swedbank AB…», - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 октября 2010 года, зарегистрированный и полностью оплаченный уставный капитал "Сведбанка" составляет 5,441 млрд. грн. и состоит из 544 092 766 200 простых именных акций номинальной стоимостью 0,01 грн каждая.

Справка УНИАН. ПАО «Сведбанк» (г. Киев) основано в 1991 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2010 года составляли 12,348 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 17,289 млрд. грн., обязательства - 14,190 млрд. грн., собственный капитал - «минус» 1,842 млрд. грн.

«Сведбанк» в первом полугодии 2010 года получил прибыль 47,524 млн. грн.

99,9995% акций украинского кредитно-финансового учреждения принадлежат Swedbank (Швеция).