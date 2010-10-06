Украина планирует получить от МВФ 7,8 млрд. грн.

Министерство финансов Украины планирует в ІV квартале получить транш кредита Международного валютного фонда на сумму эквивалентной 7,8 млрд. грн., сообщается в обнародованном на сайте ведомства Плане управления государственным долгом на ІV квартал 2010 года.

«Внешние заимствования планируются за счет второго транша МВФ в объеме 7,8 млрд. грн. и поступления средств от международных финансовых организаций для финансирования проектов развития объемом 2,8 млрд. грн.», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2010 года Международный валютный фонд одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. долл. «на помощь власти при проведении реформ и на экономическое урегулирование». Кредит рассчитан на 29 месяцев. Сразу Украина получила транш в размере 1,89 млрд. долл., последующие транши решено выделять по результатам ежеквартальных пересмотров программы сотрудничества.

В плане управления госдолгом указывается, что на протяжении первых девяти месяцев 2010 года государственные заимствования были осуществлены на сумму около 98 млрд. грн., что составляет 83,3% от запланированного объема заимствований.

В целом на протяжении IV квартала планировался выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму около 26,2 млрд. грн. (без учета НДС-облигаций). Львиная доля из этой суммы предназначается для капитализации банков (23,6 млрд. грн.), тогда как для рыночного размещения остаются гособлигации на сумму около 2,6 млрд. грн.

Минфин допускает возможное превышение запланированного объема размещения бумаг на рынке. Это связано с потребностью в IV квартале 2010 года рефинансировать уже существующий государственный долг на сумму около 25 млрд. грн., что повлечет за собой превышение предусмотренных бюджетом объемов платежей. «Из-за этого, с целью выполнения обязательств по существующему государственному долгу своевременно и в полном объеме на рынке будут размещаться ОВГЗ на сумму около 4 млрд. грн.», - говорится в документе.

Целевым на конец 2010 года для Минфина является показатель, согласно которому доля государственного долга в иностранной валюте не будет превышать 50,5% от общей суммы государственного долга при условии отсутствия существенных изменений в курсе национальной валюты.

В Плане управления госдолгом указывается, что обратный выкуп обязательств по государственному долгу, обмен государственных ценных бумаг на государственные ценные бумаги с большим сроком обращения, досрочное погашение государственных ценных бумаг и операции с деривативами в ІV квартале 2010 года осуществлять не планируется.