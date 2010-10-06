Доллар и евро остались на месте

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9460/7,9535, к 12:00 цены снизились до 7,9455/7,9495. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9435/7,9480 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2661/0,2665, к 12:00 цены понизились до 0,2658/0,2661. К закрытию цены откатились к уровню 0,2659/0,2662. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,8699 (-0,4621).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3860/1,3862, а к 14:50 снизились до 1,3822/1,3824. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0120/11,0250, к 12:00 цены ушли вниз – 11,0085/11,0165. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли дневного минимума 10,9335/10,9475.