Эксперт не исключает повышения Нацбанком учетной ставки

По мнению эксперта Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александра ЖОЛУДЯ, существует большая вероятность того, что до конца года Национальный банк Украины повысит учетную ставку на 1-1,5%.

Такое мнение он высказал корреспонденту УНИАН.

«С учетом того, что до конца года ожидается ускорение инфляции, я считаю, что повышение учетной ставки до конца года более вероятно, чем ее сохранение на существующем уровне или понижение», – сказал А.ЖОЛУДЬ.

Эксперт сообщил, что по итогам сентября инфляция ожидается на уровне 2% (в августе к июлю – 1,2%), при этом, по прогнозам МЦПИ, по итогам года инфляция составит около 13%.

В то же время А.ЖОЛУДЬ отметил, что Нацбанк может и не повышать учетную ставку, ведь сегодня в Украине учетная ставка не выполняет той роли, которую она играет в экономиках развитых стран, а именно – оказание влияния на стоимость ресурсов, поэтому «вопрос изменения ставки не является критическим, и НБУ может не повышать ставку даже при ускорении инфляции».

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики Украины, инфляция в Украине в августе 2010 года по сравнению с июлем т.г. составила 1,2%, с начала 2010 года – 4,3%. По сравнению с августом 2009 года показатель инфляции составил 8,3%, а по сравнению с январем-августом 2009 года – 9,2%.

По словам председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА, при установлении учетной ставки Нацбанк будет ориентироваться на показатель базовой инфляции.

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в августе 2010 года против июля т.г. составила 0,6%, за январь-август т.г. – 4%.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины с 10 августа 2010 года снизил размер учетной ставки с 8,5% до 7,75% годовых. Это уже третье снижение учетной ставки с начала лета. С 8 июля НБУ снизил учетную ставку до 8,5% годовых. Перед этим, с 8 июня, она была снижена до 9,5%. Нацбанк объяснял тогда снижение учетной ставки улучшением экономической ситуации в Украине.