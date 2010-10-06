Эксперт отмечает целесообразность погашения кредита ВТБ за счет внешних займов
Эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ отмечает целесообразность погашения правительством кредита "Внешторгабанка" (ВТБ) за счет внешних займов.
Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом УНИАН.
«Если правительство хочет закрыть тот долг, который оно взяло у "Внешторгбанка" в первом полугодии этого года на полгода, то целесообразно взять деньги на внешних рынках», сказал эксперт.
В то же время он отметил, что в любом случае окончательное решение в вопросе погашения или пролонгации кредита "ВТБ" будет приниматься с учетом размера ставки предложенных для пролонгации и стоимости ресурсов на внешних рынках.
При этом А.ЖОЛУДЬ сказал, что ситуация на внешних рынках с момента последнего размещения Украиной евробондов существенно не изменилась.
Что касается влияния на стоимость внешних займов для Украины ситуации с получением очередного транша кредита МВФ, то, учитывая позитивные ожидания относительно выделения транша, его предоставление не окажет значительного влияния на стоимость ресурсов. С другой стороны, отметил эксперт, если МВФ не захочет давать деньги, то стоимость ресурсов для Украины на внешних рынках может вырасти.
«В связи с тем, что рынок ожидает, что МВФ таки выделит очередной транш кредита, предоставление транша не будет иметь влияния на ставки. В то же время риск непредоставления, если он реализуется, будет иметь влияние на ставки», - подчеркнул А.ЖОЛУДЬ.
Как сообщал УНИАН, 16 сентября Украина выпустила облигации внешнего государственного займа на 2 млрд. долл.
Пятилетние облигации выпущены на 500 млн. долл., десятилетние на 1,5 млрд. Процентная ставка - 6,875% для пятилетних облигаций и 7,75% для десятилетних.
8 июня т.г. Украина получила от российского «Внешторгбанка» на 6 месяцев кредит в размере 2 млрд. долл. для покрытия дефицита Государственного бюджета под 6,7% годовых с правом трехкратной пролонгации.
По программе сотрудничества Украины и МВФ кредит "ВТБ" в размере 2 млрд. долл. должен быть погашен до конца 2010 года.
17 сентября министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО сообщил, что не исключает, что средствами от размещения евробондов частично может быть погашен кредит российского «Внешторгбанка» в размере 2 млрд. долларов.