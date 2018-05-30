Налоговый кодекс: какие льготы ожидают бизнес…

Проект Налогового кодекса разрабатывался при активном участии двух влиятельных групп: фискалов, задача которых - увеличить объем налоговых перечислений в бюджет любым способом, и бизнеса, который, наоборот, заинтересован платить как можно меньше. В итоге «творение» можно назвать парадоксальным компромиссом – усиление администрирования налогов, что предусматривает предоставление неограниченных прав контролирующим органам, и существенное снижение фискального давления на бизнес. Поддержка последнего, безусловно, является прогрессивным шагом, поскольку налоговый пресс – главное препятствие росту экономики Украины. И так, попробуем разобраться, сколько и за что будет платить бизнес…

Украинские налоги – впереди планеты всей

Украинская налоговая система является одной из наиболее сложных и наименее эффективных не только среди стран европейского региона, но и в глобальном сравнении, что регулярно подтверждают международные отчеты и рейтинги, исследования отечественных экономистов, а также оценки инвесторов, работающих в Украине. В рейтинге налоговых систем Paying Taxes 2010, подготовленном Всемирным банком совместно с PriceWaterHouseCoopers, Украина заняла 181 место из 183 исследуемых стран. По данным исследования, среднестатистическое украинское предприятие в течение года осуществляет 147 обязательным платежей, что является наихудшим показателем в мире (183 место). Для сравнения, в России платежей 11, Польше - 40, Чехии - 12, Беларуси - 107, Грузии - 18, США - 10, Франции - 7, Китае - 7. Большая часть налогов и взносов (96) в Украине связана с налогообложением труда.

Закономерно, что разветвленная система налогов провоцирует высокую фискальную нагрузку на коммерческую прибыль украинских предприятий, более 57% которой изымается в бюджет и внебюджетные фонды. При этом 43,1% коммерческой прибыли идет на уплату взносов и отчислений с фонда оплаты труда, 12,3% составляет налог на прибыль предприятий. Показатель реальной ставки корпоративного налога среднестатистического предприятия Украины говорит о том, что фискальная нагрузка у нас существенно выше, чем в других странах с развивающейся экономикой. По уровню налогообложения труда отечественная налоговая система вообще находится среди самых обременительных как по сравнению с ЕС (28,6%), так и в мире (16,1%).

В данном контексте авторы Налогового кодекса абсолютно рационально ставили перед собой задачу снизить уровень налогообложения на корпоративный сектор. Сделано это в два способа - снижение ключевых налогов и предоставление налоговых льгот.

Налоговые льготы

НК предусматривает несколько групп налоговых льгот, которые предоставляются по следующим критериям:

- по отраслевому признаку, когда в определенной сфере создаются благоприятные и стимулирующие условия;

- по территориальному признаку, когда правительство поощряет развитие бизнеса в экономически неразвитых районах страны;

- по размерам и масштабам самих фирм, когда оказывается поддержка малому и среднему бизнесу;

- по функциональному назначению - энергосберегающие, ресурсоэффективные или инновационные технологии, позволяющие снизить затраты производства, повысить эффективность и производительность, уменьшить себестоимость продукции и повысить ее конкурентоспособность.

В нынешнем НК позитивным сигналом стало снижение количества налоговых льгот, по сравнению с первым вариантом Налогового кодекса. Кроме того, в документе выписаны жесткие рамки использования льгот. Так, сумма денег, высвобожденная от получения налоговой льготы, должна направляться налогоплательщиком на увеличение объемов производства, реконструкцию, обновление основных производственных фондов, освоение новой техники и технологий. При этом в случае, если средства будут использованы не по целевому назначению, то налогоплательщик обязан рассчитать прибыль без учета налоговой льготы и оплатить налог в полном размере в текущем периоде, а также оплатить пеню в размере и за период, которые определены законодательством.

Преференции: плюсы и минусы

Остановимся более подробно на отдельных льготах, прописанных в Налоговом кодексе. Наиболее перспективной, но в то же время рискованной льготой, является освобождение от налогообложения 50% прибыли, полученной от реализации энергосберегающих мер и энергоэффективных проектов на предприятиях, которые разрабатывают, внедряют и используют энергосберегающее оборудование. Такие налогоплательщики обязаны обеспечить отдельный учет прибыли/убытка, полученного от внедрения и реализации таких проектов. Данные нормы действуют в течение пяти лет с момента получения первой прибыли в результате повышения энергоэффективности производства.

С одной стороны, это должно придать импульс для обновления основных фондов. В то же время, с технической точки зрения нововведение вызывает массу вопросов. К примеру, компания закупит Мерседесы вместо КрАЗов – она, по сути, получит налоговую льготу на основании того, что немецкие машины потребляют меньше солярки, а поэтому «более энергоэффективны». Другими словами, предоставляется возможность получения достаточно большого количества льгот, но все они будут экономически непродуктивными.

Еще одной преференцией является освобождение до 1 января 2019 года от НДС операций по поставке техники, оборудования, аппаратуры, которые определены в Законе «Об альтернативных видах топлива» - используются для реконструкции и строительства предприятий по производству биотоплива. А также для строительства, производства и реконструкции технических и транспортных средств, если эти товары используют биотопливо и аналогов им не существует в Украине.

Важно, что в случае нецелевого использования указанных товаров налогоплательщик обязан увеличить налоговые обязательства на сумму НДС, которую нужно было бы уплатить в день импортирования таких товаров, а также уплатить пеню, начисленную на эту сумму, исходя из 120% учетной ставки Нацбанка.

Также приоритетными являются отрасли по производству космической техники, ракетоносителей, самолетостроение (освобождается от НДС до 1 января 2016 года), издательская деятельность, производство бумаги и картона (освобождается от НДС до 01.01.2015), освобождаются временно - до 01.01.2015 от таможенных пошлин товары полиграфии.

Полностью освобождается на 10 лет от уплаты налога на прибыль предприятия легкой промышленности. Правда, при абсолютно справедливом требовании - они должны работать на своем, а не на давальческом сырье.

До 1 января 2016 года от уплаты земельного налога освобождаются субъекты, занимающиеся самолетостроением и кинематографией (производители национальных фильмов).

Не забыли и о Евро-2012: отели 3- ,4-, 5-звездочные освобождаются от налогообложения сроком на 10 лет, если они введутся в эксплуатацию до 01.09.2012 года.

В принципе, стимулирование корпоративного бизнеса – обычная практика в большинстве развитых стран. Однако, как правило, льготы наделены жесткими условиями предоставления. Например, даже в самой либеральной экономике - в США правительство предоставляет налоговые льготы и кредиты фирмам, работающим в области развития науки и техники. Но они получают преференции в обмен на акции. Правительство, будучи акционером, получает право следить за целевым использованием льгот на уровне анализа баланса компании.

В Европе налоговые льготы входят в так называемую «государственную помощь». Правительство четко рассчитывает, во что ему обойдутся преференции и сколько потом оно получит от их предоставления. При этом вся информация о проекте, под который предоставляются льготы, объеме «помощи» размещается в открытых источниках.

Конечно, в Налоговом кодексе четко прослеживается существенный прогресс в плане поддержки бизнеса. Главный вопрос, насколько эффективно заработают данные механизмы. Ведь декларируя снижение фискального давления на экономику, Кабмин увеличивает план по сбору налогов. Такая ситуация, как минимум, провоцирует сомнение в искренности правительственных обещаний.

Татьяна Соколовская (для УНИАН)

Продолжение следует...