Налоговый кодекс: какие льготы ожидают бизнес…
В Налоговом кодексе четко прослеживается прогресс в плане поддержки бизнеса. Главный вопрос, насколько эффективно заработают данные механизмы. Ведь декларируя снижение фискального давления, Кабмин увеличивает план по сбору налогов... (Часть вторая)
Проект Налогового кодекса разрабатывался при активном участии двух влиятельных групп: фискалов, задача которых - увеличить объем налоговых перечислений в бюджет любым способом, и бизнеса, который, наоборот, заинтересован платить как можно меньше. В итоге «творение» можно назвать парадоксальным компромиссом – усиление администрирования налогов, что предусматривает предоставление неограниченных прав контролирующим органам, и существенное снижение фискального давления на бизнес. Поддержка последнего, безусловно, является прогрессивным шагом, поскольку налоговый пресс – главное препятствие росту экономики Украины. И так, попробуем разобраться, сколько и за что будет платить бизнес…
Украинские налоги – впереди планеты всей
Украинская налоговая система является одной из наиболее сложных и наименее эффективных не только среди стран европейского региона, но и в глобальном сравнении, что регулярно подтверждают международные отчеты и рейтинги, исследования отечественных экономистов, а также оценки инвесторов, работающих в Украине. В рейтинге налоговых систем Paying Taxes 2010, подготовленном Всемирным банком совместно с PriceWaterHouseCoopers, Украина заняла 181 место из 183 исследуемых стран. По данным исследования, среднестатистическое украинское предприятие в течение года осуществляет 147 обязательным платежей, что является наихудшим показателем в мире (183 место). Для сравнения, в России платежей 11, Польше - 40, Чехии - 12, Беларуси - 107, Грузии - 18, США - 10, Франции - 7, Китае - 7. Большая часть налогов и взносов (96) в Украине связана с налогообложением труда.
Закономерно, что разветвленная система налогов провоцирует высокую фискальную нагрузку на коммерческую прибыль украинских предприятий, более 57% которой изымается в бюджет и внебюджетные фонды. При этом 43,1% коммерческой прибыли идет на уплату взносов и отчислений с фонда оплаты труда, 12,3% составляет налог на прибыль предприятий. Показатель реальной ставки корпоративного налога среднестатистического предприятия Украины говорит о том, что фискальная нагрузка у нас существенно выше, чем в других странах с развивающейся экономикой. По уровню налогообложения труда отечественная налоговая система вообще находится среди самых обременительных как по сравнению с ЕС (28,6%), так и в мире (16,1%).
В данном контексте авторы Налогового кодекса абсолютно рационально ставили перед собой задачу снизить уровень налогообложения на корпоративный сектор. Сделано это в два способа - снижение ключевых налогов и предоставление налоговых льгот.
Налоговые льготы
НК предусматривает несколько групп налоговых льгот, которые предоставляются по следующим критериям:
- по отраслевому признаку, когда в определенной сфере создаются благоприятные и стимулирующие условия;
- по территориальному признаку, когда правительство поощряет развитие бизнеса в экономически неразвитых районах страны;
- по размерам и масштабам самих фирм, когда оказывается поддержка малому и среднему бизнесу;
- по функциональному назначению - энергосберегающие, ресурсоэффективные или инновационные технологии, позволяющие снизить затраты производства, повысить эффективность и производительность, уменьшить себестоимость продукции и повысить ее конкурентоспособность.
В нынешнем НК позитивным сигналом стало снижение количества налоговых льгот, по сравнению с первым вариантом Налогового кодекса. Кроме того, в документе выписаны жесткие рамки использования льгот. Так, сумма денег, высвобожденная от получения налоговой льготы, должна направляться налогоплательщиком на увеличение объемов производства, реконструкцию, обновление основных производственных фондов, освоение новой техники и технологий. При этом в случае, если средства будут использованы не по целевому назначению, то налогоплательщик обязан рассчитать прибыль без учета налоговой льготы и оплатить налог в полном размере в текущем периоде, а также оплатить пеню в размере и за период, которые определены законодательством.
Преференции: плюсы и минусы
Остановимся более подробно на отдельных льготах, прописанных в Налоговом кодексе. Наиболее перспективной, но в то же время рискованной льготой, является освобождение от налогообложения 50% прибыли, полученной от реализации энергосберегающих мер и энергоэффективных проектов на предприятиях, которые разрабатывают, внедряют и используют энергосберегающее оборудование. Такие налогоплательщики обязаны обеспечить отдельный учет прибыли/убытка, полученного от внедрения и реализации таких проектов. Данные нормы действуют в течение пяти лет с момента получения первой прибыли в результате повышения энергоэффективности производства.
С одной стороны, это должно придать импульс для обновления основных фондов. В то же время, с технической точки зрения нововведение вызывает массу вопросов. К примеру, компания закупит Мерседесы вместо КрАЗов – она, по сути, получит налоговую льготу на основании того, что немецкие машины потребляют меньше солярки, а поэтому «более энергоэффективны». Другими словами, предоставляется возможность получения достаточно большого количества льгот, но все они будут экономически непродуктивными.
Еще одной преференцией является освобождение до 1 января 2019 года от НДС операций по поставке техники, оборудования, аппаратуры, которые определены в Законе «Об альтернативных видах топлива» - используются для реконструкции и строительства предприятий по производству биотоплива. А также для строительства, производства и реконструкции технических и транспортных средств, если эти товары используют биотопливо и аналогов им не существует в Украине.
Важно, что в случае нецелевого использования указанных товаров налогоплательщик обязан увеличить налоговые обязательства на сумму НДС, которую нужно было бы уплатить в день импортирования таких товаров, а также уплатить пеню, начисленную на эту сумму, исходя из 120% учетной ставки Нацбанка.
Также приоритетными являются отрасли по производству космической техники, ракетоносителей, самолетостроение (освобождается от НДС до 1 января 2016 года), издательская деятельность, производство бумаги и картона (освобождается от НДС до 01.01.2015), освобождаются временно - до 01.01.2015 от таможенных пошлин товары полиграфии.
Полностью освобождается на 10 лет от уплаты налога на прибыль предприятия легкой промышленности. Правда, при абсолютно справедливом требовании - они должны работать на своем, а не на давальческом сырье.
До 1 января 2016 года от уплаты земельного налога освобождаются субъекты, занимающиеся самолетостроением и кинематографией (производители национальных фильмов).
Не забыли и о Евро-2012: отели 3- ,4-, 5-звездочные освобождаются от налогообложения сроком на 10 лет, если они введутся в эксплуатацию до 01.09.2012 года.
В принципе, стимулирование корпоративного бизнеса – обычная практика в большинстве развитых стран. Однако, как правило, льготы наделены жесткими условиями предоставления. Например, даже в самой либеральной экономике - в США правительство предоставляет налоговые льготы и кредиты фирмам, работающим в области развития науки и техники. Но они получают преференции в обмен на акции. Правительство, будучи акционером, получает право следить за целевым использованием льгот на уровне анализа баланса компании.
В Европе налоговые льготы входят в так называемую «государственную помощь». Правительство четко рассчитывает, во что ему обойдутся преференции и сколько потом оно получит от их предоставления. При этом вся информация о проекте, под который предоставляются льготы, объеме «помощи» размещается в открытых источниках.
Конечно, в Налоговом кодексе четко прослеживается существенный прогресс в плане поддержки бизнеса. Главный вопрос, насколько эффективно заработают данные механизмы. Ведь декларируя снижение фискального давления на экономику, Кабмин увеличивает план по сбору налогов. Такая ситуация, как минимум, провоцирует сомнение в искренности правительственных обещаний.
Татьяна Соколовская (для УНИАН)
Продолжение следует...