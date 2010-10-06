Совокупный уставный капитал украинских банков в сентябре вырос на 4,4%

Совокупный уставный капитал украинских банков (по предварительной информации) в сентябре увеличился на 4,4% - до 134 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Собственный капитал банков в сентябре увеличился более чем на 6 млрд. грн. – до 136,2 млрд. грн. и на 1 октября 2010 года составлял 14,8% банковских пассивов.

Активы банков выросли на 1,7% - до 921 млрд. грн. Общие активы составили 1,064 трлн. грн., из которых 70,1% - кредитные операции, 7,2% - вложения в ценные бумаги.

Обязательства банков увеличились на 1,7% - до 784,8 млрд. грн. В структуре обязательств банков 32,7%, или 256,3 млрд. грн., составляли средства физических лиц, 20,9%, или 164,0 млрд. грн., - срочные вклады (депозиты) других банков и кредиты от других банков, 17,2%, или 135,2 млрд. грн., - средства субъектов хозяйствования.

По состоянию на 1 октября 2010 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находится 18 банков.