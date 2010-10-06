Янукович подписал изменения к закону о факторинге

Президент Украины подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно факторинга".

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Как сообщал УНИАН, 9 сентября Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому банк имеет право заключить договор факторинга (финансирование под уступку права денежного требования), по которому он передает или обязывается передать денежные средства в распоряжение второй стороны за плату, а вторая сторона уступает, или обязывается уступить банку свое право денежного требования к третьему лицу. Общие условия и порядок осуществления факторинговых операций определяются Гражданским кодексом Украины, другими законодательными актами, а также нормативно-правовыми актами Национального банка Украины и специально уполномоченного органа исполнительной власти в сфере регулирования рынков финансовых услуг.

Финансовые учреждения имеют право предоставлять услуги по факторингу с учетом требований Гражданского кодекса Украины и этого Закона. Финансовое учреждение, предоставляющее услуги по факторингу, может предоставлять услуги по ведению учета денежных требований, предоставлению поруки за выполнение должником своего долга по денежным требованиям поставщиков товаров (услуг) и предъявлению к уплате денежных требований от имени поставщиков товаров (услуг) или от своего имени, а также другие услуги, направленные на получение средств от должника.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.