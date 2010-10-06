Янукович подписал закон об обмене информацией в сфере финансовых услуг

Президент Украины подписал Закон Украины "О внесении изменения в статью 32 Закона Украины “О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг”.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Принятым 7 сентября Верховной Радой Украины законом предусмотрено, что уполномоченный орган в пределах своих полномочий осуществляет сотрудничество с международными организациями, государственными органами и неправительственными организациями иностранных государств по вопросам, которые относятся к его компетенции. Уполномоченный орган имеет право в рамках международного сотрудничества, которое осуществляется в соответствии с частью первой этой статьи, подавать и получать: на условиях взаимности информацию по вопросам надзора за финансовыми рынками и учреждениями, которая не представляет государственной тайны и предоставление которой не приводит к разглашению профессиональной тайны; в случаях и порядке, определенных соответствующими международными договорами Украины, в том числе межведомственными договорами, информацию по вопросам деятельности отдельных финансовых учреждений.

Уполномоченный орган имеет право использовать конфиденциальную информацию, полученную от международных организаций, государственных органов и неправительственных организаций иностранных государств, только в пределах своих полномочий и для выполнения задач, которые определены данным Законом или вытекают из него.

Конфиденциальная информация, полученная уполномоченным органом от международных организаций, государственных органов и неправительственных организаций иностранных государств, представляет профессиональную тайну и может быть передана третьим лицам только при условии предварительного согласия организации (органа), которая передала (передал) такую информацию.

Если заключенным уполномоченным органом межведомственным договором установлены требования относительно правового режима и целей использования конфиденциальной информации, полученной уполномоченным органом в рамках международного сотрудничества, которое осуществляется в соответствии с частью первой этой статьи, лица, которым передается такая информация, должны соблюдать требования, установленные межведомственным договором.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.