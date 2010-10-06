Янукович подписал закон об обращении векселей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обращения векселей".

Текст закона размещен на официальном сайте Президента.

Закон, принятый Верховной Радой 9 сентября этого года, предусматривает, что выдача векселя без наличия денежного долга за фактически поставленные товары, выполненные работы, предоставленные услуги или без определения в соответствующем договоре условия проведения расчетов с применением векселей или с указанием суммы платежа по векселю, превышающей сумму обязательств трассата перед трассантом или векселедателя (по переводному векселю - трассанта) перед лицом, которому или по приказу которого должен быть осуществлен платеж, влечет за собой наложение штрафа в размере от четырехсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

При этом, во время проведения расчетов с государственным бюджетом запрещается использовать векселя, кроме случаев, установленных законом. Во время проведения расчетов с местным бюджетом запрещается использовать векселя.

За выдачу векселя без наличия денежного долга за фактически поставленные товары, выполненные работы, предоставленные услуги или без определения в соответствующем договоре условия проведения расчетов с применением векселей или с указанием суммы платежа по векселю, превышающей сумму обязательств трассата перед трассантом или векселедателя (по переводному векселю - трассанта) перед лицом, которому или по приказу которого должен быть осуществлен платеж, влечет за собой наложение штрафа на юридическое лицо - векселедателя (по переводному векселю - трассанта) в размере от четырехсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Органы государственной налоговой службы, органы государственной контрольно-ревизионной службы, Национальный банк Украины, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку составляют протоколы о нарушении требований этой статьи в соответствии с требованиями, установленными Кодексом Украины об административных правонарушениях. Рассмотрение дел о нарушении требований этой статьи осуществляется судами в соответствии с требованиями, установленными Кодексом Украины об административных правонарушениях. Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.