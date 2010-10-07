Литвин: в Украине невозможно осуществить процедуру импичмента Президента
08:44, 07 октября 2010Финансы
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Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что в Украине невозможно осуществить процедуру импичмента Президента.
Об этом он заявил в интервью 5 каналу, отвечая на вопрос, не было бы целесообразно парламенту подробнее выписать осуществление процедуры импичмента Президента Украины.
"Процедура импичмента Президента четко выписана и в Конституции 1996 года, и в Конституции с изменениями, что никогда - никогда, я подчеркиваю, - при жизни любого из президентов импичмент не может быть реализован, если сам любой Президент этого не захочет", - сказал председатель ВР.
"...А таких, я думаю, у нас президентов не было, нет и не будет", - добавил он.
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