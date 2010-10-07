Литвин: в Украине невозможно осуществить процедуру импичмента Президента

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что в Украине невозможно осуществить процедуру импичмента Президента.

Об этом он заявил в интервью 5 каналу, отвечая на вопрос, не было бы целесообразно парламенту подробнее выписать осуществление процедуры импичмента Президента Украины.

"Процедура импичмента Президента четко выписана и в Конституции 1996 года, и в Конституции с изменениями, что никогда - никогда, я подчеркиваю, - при жизни любого из президентов импичмент не может быть реализован, если сам любой Президент этого не захочет", - сказал председатель ВР.

"...А таких, я думаю, у нас президентов не было, нет и не будет", - добавил он.