Международные валютные резервы Нацбанка в сентябре выросли на 6%

Международные валютные резервы Национального банка Украины в сентябре 2010 года выросли на 6,1% – до 34,678 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Интервенции НБУ на валютном рынке Украины в сентябре составили: покупка валюты – 18,1 млн. долл., продажа – 686,9 млн. долл.

Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 17,317 млрд. долл. (с учетом операций Госказначейства Украины).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) составил 4,359 млрд. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, 1,374 млрд. долл., проданной населению – 2,985 млрд. долл.

Банковские вклады физических лиц в свободно конвертируемой валюте (в долларовом эквиваленте) выросли на 521,2 млн. долл. и на 30 сентября т.г. составили 15,765 млрд. долл.

В августе 2010 года реальный эффективный обменный курс (РЭОК) гривни снизился на 0,5% по сравнению с июлем. В основном это было вызвано изменениями в динамике номинального эффективного обменного курса гривни, который уменьшился на 1,5%.

Этому способствовала девальвация доллара США к евро на международных рынках.

Одновременно инфляционный дифференциал вырос на 1%, поскольку инфляция в Украине была ниже, чем ее средневзвешенный уровень в странах – основных торговых партнерах. Относительно декабря 2009 года РЭОК гривни повысился на 7,3%. При этом вклад курсовой составляющей в изменение РЭОК гривни был на уровне 7,6%, ценовой – 0,2%.