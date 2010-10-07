Сегодня Рада рассмотрит два варианта Налогового кодекса

Верховная Рада Украины сегодня планирует рассмотреть правительственный законопроект о Кабинете министров и два проекта Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в повестке дня заседания парламента.

Также сегодня предполагается рассмотреть законопроект о возвращении в государственную собственность ООО «Херсонский машиностроительный завод».

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК во время комитетских слушаний по поводу общественного обсуждения проекта Налогового кодекса заявил, что проект НК может быть принят Верховной Радой в первом чтении на текущей неделе, во втором – в середине ноября.

Проект Налогового кодекса (№7101-1) был внесен правительством в Верховную Раду 21 сентября.

8 сентября в Верховной Раде был зарегистрирован депутатский проект Налогового кодекса. Его авторами являются народные депутаты Николай КАТЕРИНЧУК (НУ-НС) и Сергей ТЕРЕХИН (БЮТ-Батькивщина).