Торги на межбанке открылись котировками 7,9460-7,9540 грн./долл.
11:16, 07 октября 2010Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9460/7,9540 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2676/0,2680, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,0985/11,1125.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3967/1,3969 (среда — 1,3860/1,3862).
В среду Нацбанк на рынок не выходил.
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