Торги на межбанке открылись котировками 7,9460-7,9540 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9460/7,9540 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2676/0,2680, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,0985/11,1125.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3967/1,3969 (среда — 1,3860/1,3862).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.