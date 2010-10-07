Инфляция в сентябре составила 2,9%

Инфляция в Украине в сентябре 2010 года по сравнению с августом т.г. составила 2,9%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 7,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с сентябрем 2009 года показатель инфляции составляет 10,5%, а по сравнению с январем-сентябрем 2009 года – 9,3%.

Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в сентябре т.г. к сентябрю 2009 года выросли на 13,2% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2009 года - выросли на 10,6%), в частности на продукты питания - на 13,3% (к январю-сентябрю 2009 г. - на 10,3%), хлеб и хлебопродукты - на 15,4% (10,9%), в том числе на хлеб - на 10,2% (9,8%), макаронные изделия - на 7,6% (6%), кондитерские изделия из муки – 12,4% (12,7%), мясо и мясопродукты - на 3% (1,4%), рыбу и рыбопродукты - на 5,1% (5,5%), молоко, сыр и яйца - на 26,2% (21,9%) (в том числе на молоко - на 32,7%, сыр и творог - на 30,4%, на яйца – на 3,1%), на масло и жиры – на 11,4% (9,2%), в том числе на масло сливочное - выросли на 38,2%, масло подсолнечное – на 11,2%, на другие пищевые животные жиры – снизились на 15,7%.

Цены на фрукты в сентябре т.г. к сентябрю 2009 года выросли на 14,7% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2009 года выросли на 4%). На овощи цены выросли на 32,2% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2009 года – выросли на 11,8%), в том числе на картофель – на 60,7% (10,5%). На сахар - выросли на 43% (71,8%), кондитерские изделия сахаристые - на 19,8% (23,3%), безалкогольные напитки – на 7,4% (10,%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в сентябре 2010 года к сентябрю 2009 года подорожали на 21,8% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2009 года - на 26,9%), цены на одежду и обувь выросли на 3,1% (4,1%), в том числе на одежду - на 3,1%, обувь - на 3,5%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в сентябре т.г. к сентябрю 2009 года подорожали на 16,6% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2009 года - на 7,9%), в том числе квартплата выросла на 14,4% (15,6%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 2% (2,3%), канализацию - на 19% (20,7%), воду – 13% (15,3%), цены на электроэнергию в сентябре не изменились, на природный газ - выросли на 50,1% (11,1%), на горячую воду и отопление - выросли на 7,3% (5,4%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в сентябре т.г. к сентябрю 2009 года выросли на 1,4% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2009 года - на 3,9%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 2,3% (3,3%), домашний текстиль - на 3,5% (6,2%), бытовая техника — снизились на 1,2% (2%).

Стоимость услуг здравоохранения в сентябре 2010 года к сентябрю 2009 года возросла на 7,4% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2009 года - на 8,6%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования - на 5,4% (7,6%), амбулаторные услуги подорожали на 9,2% (10,1%).

Цены в транспорте в сентябре т.г. к сентябрю 2009 года выросли на 3,1% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2009 года - на 11,4%), в том числе на покупку транспортных средств - выросли на 5,3% (5,5%), на топливо и масла – снизились на 0,9% (23,1%), транспортные услуги – выросли на 6,3% (9,1%) (пассажирский железнодорожный транспорт - на 0,3% (7,3%), пассажирский автодорожный транспорт - на 7,2% (9,2%)).

Цены в сфере связи в сентябре 2010 г. снизились на 8,6% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2009 года – снизились на 5,6%), почтовые услуги не изменились (не изменились), стоимость телефонных и телефаксовых услуг снизилась на 8,6% (снизилась на 5,4%).

Цены в сфере отдыха и культуры в сентябре т.г. выросли на 2,9% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2009 года – на 4,5%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в сентябре т.г. на 3,5% (снизилась на 2,1%), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 6,7% (выросла на 8,2%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 7% (8,7%).

Цены в сфере образования в сентябре 2010 года к сентябрю 2009 года выросли на 10,1% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2009 года - на 14,2%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 18,6% (9,7%), среднее образование - на 9,3% (13,3%), стоимость высшего образования увеличилась на 8,8% (15,9%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в сентябре т.г. к сентябрю 2009 года выросла на 7,1% (в январе-сентябре т.г. к январю-сентябрю 2009 года - на 7,4%).

Справка УНИАН. В Украине инфляция в декабре 2009 г. к декабрю 2008 года составила 12,3%. В январе–декабре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года инфляция составила 15,9%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).