В Украине 90% расходов большинства граждан являются потребительскими – эксперт

В Украине 90% расходов большинства граждан являются потребительскими. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола заявил директор экономических программ Института Горшенина Василий ЮРЧИШИН.

По его словам, несовершенная структура доходов украинцев формирует принудительную систему расходов. «Тут не может идти речь о долгосрочных инвестициях, не может идти речь о том, что происходит широкое участие населения в разного рода программах. Вместе с тем, инфляционное давление является очень сильным. Более того, некоторые элементы паники присутствуют на большинстве товарных рынков», - отмечает эксперт.

В.ЮРЧИШИН также говорит о том, что украинское население практически не откладывает средства. «Без этого очень тяжело говорить о развитии…», - подчеркнул он.

Он также высказал мнение о том, что законодательно установленная стоимость потребительской корзины в Украине не отвечает действительности: «Эта потребительская корзина каким-то образом связана только с физиологическим выживанием граждан, но никак ни с возобновлением рабочей силы, а тем более не со стимулированием к развитию и росту».

Председатель Федерации профсоюзов Украины Василий ХАРА, в свою очередь, отметил, что уровень заработных плат в Украине минимум в 5 раз занижены. В то же время, он отмечает, что ресурс ВВП для повышения заработных плат в стране есть, однако параллельно существует проблема несправедливого перераспределения доходов среди граждан.