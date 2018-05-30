Цены, тарифы и курс – топ-темы украинской действительности, перед которыми пасуют политические интриги и конституционные разборки. Валютные колебания заботят особо, т.к. они непосредственно касаются содержимого нашего кошелька. И как не волноваться, если еще месяц назад можно было купить наличный евро за 10,2 грн., а теперь дешевле чем за 11 грн. днем с огнем не найдешь. На межбанковской валютной бирже евро уже достиг отметки 11 грн. и это явно не предел. В этом контексте возникает вполне логичный вопрос - евро будет по 12 гривен? Будет, и возможно значительно дороже, другое дело, когда это произойдет…

Что ожидать от евро

Резкое укрепление евро, прежде всего, связано с девальвацией доллара на мировых площадках. В сентябре евро стоил 1,28 долл., а теперь – более 1,38 долл. Процесс падения «зеленого» накручивает обороты, и не исключено, что в скором времени европейская валюта достигнет отметки 1,4 долл.

Стоит напомнить, что в апреле 2008 года мы подобное переживали - евро вплотную приблизился к планке 1,6 долл. Нынешнее ралли не исключает подобного финала.

«Диета зеленого» вызвана тем, что, начиная с 2007 года, правительство США проводит мощную эмиссию долларовой массы, дабы спасти экономику страны от нагрянувшего кризиса и его последствий. Вливание денег в банковский сектор, выкуп «кислых» активов, налоговые льготы - все это в той или иной степени спровоцировало излишек налички в мире. Как результат получаем девальвацию доллара, хотя время от времени ему удавалось укрепиться - во второй половине 2008-го, в начале 2009-го, весной и летом 2010 года.

Колебания евро также присутствовали. К примеру, 7 июня т.г. европейская валюта упала ниже отметки 1,2 долл., что состоялось на фоне бюджетных проблем стран-членов ЕС. И, как часто бывает, рынки увлеклись разглагольствованием о трудностях старушки Европы, выпустив из вида более важное. Крупномасштабная финансовая помощь бизнесу за счет эмиссии привела к тому, что госдолг США в несколько крат в стоимостном эквиваленте превысил дефицит госбюджетов Греции, Испании, Португалии и Ирландии вместе взятых – более 13,6 трлн. долларов(!) А в начале 2008 года он составлял 9,2 млрд. долл., в марте 2006-го - 8 млрд. Но руководство США нашло выход. Осознавая, что «печатный» процесс остановить невозможно, оно подняло планку обязательств до 14,3 трлн. долл.

По прогнозу аналитиков, к 2015 году госдолг США будет составлять 19,6 трлн. долл. - 93% ВВП. Обслуживать государственные обязательства для страны станет все сложнее. Между тем, эксперты ожидают по итогам 2009-2010 финансового года дефицит госбюджета США на уровне более 1,5 трлн. долл., или почти 10% ВВП. С учетом выше сказанного становится совершенно понятно, что все разговоры о завершении кризиса, особенно в отношении США, не имеют под собой веских оснований.

В том, что евро еще не стоит на отметке 1,6 долл., нет заслуги США, скорее, это следствие экономических проколов стран еврозоны. Но даже отрицательные новости из ЕС не смогут в дальнейшем удержать «зеленый» от девальвации. Остановить ее могут радикальные изменения в экономике Соединенных Штатов, но в ближайшем будущем их ожидать не стоит. Поэтому для желающих заработать на курсовой разнице евро более привлекательная валюта, чем доллар. Евро будет укрепляться параллельно поступлению информации о росте госдолга США, стремясь к отметке 1,6 долл., а перепрыгнуть ее он сможет уже во второй половине 2011 года. А в 2015-ом европейская валюта возьмет плану 2 долл.

О гривне и долларе замолвим курс...

Если курс евро/гривня - продукт международного рынка, то доллар/гривня - сугубо украинская субстанция. По итогам сентября т.г., безналичная гривня девальвировала по отношению к доллару на 0,5%, а наличная – более чем на 0,6%. На первый взгляд, показатель незначительный, он был бы гораздо «эффектней», если бы не интервенции НБУ. Только в сентябре Нацбанк истратил 669 млн. долл. на сохранение «стабильности». Достаточно регулятору хотя бы один день не выйти на межбанк, и паника на рынке обеспечена, а курс пришлось бы «ловить» за отметкой 10 грн./долл. Валютный рынок сейчас находится в спокойном и предсказуемом состоянии только потому, что НБУ покрывает за счет своих золотовалютных резервов дефицит предложения «зеленого». Кроме того, ожидаемое получение очередного транша МВФ придает уверенности, что данный процесс будет иметь продолжение. При сохранении нынешнего темпа интервенций НБУ к концу года доллар на межбанке будет на уровне 8,05 грн. В таком состоянии его можно удержать в течение всего 2011 года, но без МВФ и различного рода вливаний не обойтись. Результаты внешней торговли свидетельствуют, что наша экономика не может обеспечить необходимый приток валюты. При чем по мере восстановления экономики зависимость от импорта будет только увеличиваться. Обнадеживающим фактором является то обстоятельство, что пока МВФ не отказался от программы сотрудничества с Украиной.

Между тем, стоит помнить - ускорение инфляции, что четко сейчас прослеживается, еще больше наберет обороты в результате сворачивания мелкого и среднего бизнеса после принятия Налогового кодекса. А это может спровоцировать необходимость целенаправленно девальвировать гривню - уже в 2011 году курс доллара поднять до уровня 9-9,5 грн., дабы дать возможность экспортерам конкурировать на мировом рынке.

Относительно возможного укрепления гривни на отметке 7,5 грн./долл., то в середине года такого показателя можно было добиться. Но тогда, благодаря выкупу Нацбанком избытка валюты, процесс ревальвации был остановлен, что в целом является совершенно оправданным шагом регулятора. В ближайшее время столь благоприятное стечение обстоятельств не предвидится. Поэтому о ревальвации национальной валюты пока говорить не оснований.

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)