Визит миссии МВФ в Украину ожидается в начале ноября – Минфин

Визит миссии Международного валютного фонда в Украину ожидается в начале ноября этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра финансов Украины Андрей КРАВЕЦ журналистам в четверг.

«На сегодняшний день существует договоренность, что, скорее всего, они приедут в начале ноября», - сказал он.

При этом А.КРАВЕЦ отметил, что окончательные сроки визита миссии будут определены в ходе завтрашнего ежегодного заседания совета директоров МВФ, который состоится в Вашингтоне и в котором примет участие украинская делегация.

По словам А.КРАВЦА, в случае успешного пересмотра программы, Украина может получить транш кредита МВФ в сумме 1,7 млрд. долл., из которых 1 млрд. долл. может быть направлен на финансирование дефицита Госбюджета, 0,7 млрд. долл. могут быть направлены в резервы НБУ.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2010 года Международный валютный фонд одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. долл. «на помощь власти при проведении реформ и на экономическое урегулирование». Кредит рассчитан на 29 месяцев. Сразу Украина получила транш в размере 1,89 млрд. долл., последующие транши решено выделять по результатам ежеквартальных пересмотров программы сотрудничества.

В плане управления госдолгом указывается, что на протяжении первых девяти месяцев 2010 года государственные заимствования были осуществлены на сумму около 98 млрд. грн., что составляет 83,3% от запланированного объема заимствований.