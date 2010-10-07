Дополнительного выпуска еврооблигаций в этом году не планируется – Ярошенко
Дополнительного выпуска еврооблигаций в этом году не планируется.
Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.
По его словам, «у нас достаточно ресурса, и мы заимствования делаем исключительно на внутреннем рынке».
Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель министра финансов Украины Андрей КРАВЕЦ заявил, что в 2011 году Украина планирует выпуск евробондов. При этом он высказал мнение, что наиболее благоприятные условия для выпуска еврооблигаций – это первое полугодие, именно в этот период делается две третьих выходов на внешние рынки заимствования.
Говоря о возможной сумме заимствований, замминистра отметил, что поскольку для Украины как заемщика сегодня рынок открыт, не исключено, что объем выпуска в 2011 году составит более 2 млрд. долл.
Справка УНИАН. 16 сентября т.г. Украина выпустила облигации внешнего государственного займа на сумму 2 млрд. долл.