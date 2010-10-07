Банк России снизил с 8 октября курс доллара и евро

Официальный курс доллара, установленный Центральным банком РФ с 8 октября, снизился на 25,95 копейки и составил 29,6334 рублей, впервые с начала мая текущего года, следует из данных ЦБ, сообщает РИА Новости.

Официальный курс евро с 8 октября опустился на 4,53 копейки - до 41,3564 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, сократилась на 16 копеек, составив менее 35 рублей - 34,91 рубля на пятницу против 35,07 рубля на четверг.