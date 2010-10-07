Эксперт: Причиной ускорения инфляции в сентябре стал рост цен на продукты

Причиной ускорения инфляции в сентябре стал рекордный рост цен на продукты питания.

Так прокомментировала показатель инфляции в сентябре т.г. главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена БЕЛАН.

По ее словам, рост цен на продукты питания в сентябре составил 4,4% по сравнению с августом и 13,2% – по сравнению с сентябрем прошлого года, что является рекордным показателем с апреля 2008 года.

Е.БЕЛАН также отмечает, что подорожание охватило практически все категории продовольственных товаров, но наибольший вклад в сентябрьскую инфляцию сделало подорожание овощей (+17% к августу) и молочных продуктов (+12%). При этом повышение цен на хлеб и мясо было менее значительным – рост составил 2,5% и 2,4% соответственно, но оказало существенное влияние на индекс потребительских цен (ИПЦ) ввиду весомой доли этих товаров в потребительской корзине – 8% и 13% соответственно. Цены на алкоголь и табак в прошлом месяце выросли на 5,5%, поскольку производители продолжали перекладывать возросшие издержки в результате повышения акцизов на плечи конечных потребителей.

В то же время, в ближайшие месяцы, согласно прогнозом эксперта, можно ожидать замедления темпов роста месячной инфляции, а годовая инфляция останется на текущих уровнях и к концу года составит около 10%.

По мнению Е.БЕЛАН, замедлению темпов инфляции будет способствовать, в частности, все еще слабый (хотя и постепенно восстанавливающийся) внутренний потребительский спрос. В следующем году эксперт прогнозирует годовую инфляцию на уровне 10,5%, однако отмечает, что восстановление внутреннего спроса будет способствовать ускорению потребительской инфляции.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в сентябре 2010 года по сравнению с августом т.г. составила 2,9%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 7,4%.