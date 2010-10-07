НБУ: Негативная информация о банке «Форум» не соответствует действительности

Национальный банк Украины выражает обеспокоенность тем, что в последнее время в ряде украинский СМИ появилась негативная информация о ЗАО «Банк «Форум», которая не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении НБУ, размещенном на официальном сайте регулятора.

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день банк «Форум» является хорошо капитализированным, его уставный капитал составляет 4,4 млрд. грн.

«Банк в полной мере выполняет все взятые на себя обязательства – как ежедневные платежи, так и другие обязательства перед своими клиентами. Банк придерживается установленных Национальным банком экономических нормативов, норм обязательного резервирования, работает в обычном режиме», – сказано в сообщении Нацбанка.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 июля 2010 года активы банка составляли 17,105 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 15,311 млрд. грн., обязательства – 16,721 млрд. грн., собственный капитал – 383,518 млн. грн.

Уставный капитал банка на конец октября 2010 года составил 4,435 млрд. грн.

По итогам первого полугодия 2010 года банк «Форум» получил убыток в размере 1,478 млрд. грн.

Немецкий Commerzbank владеет 94,52% акций банка «Форум».