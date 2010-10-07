Эксперт: сентябрь показал самую сильную инфляцию с января 2009 года

Сентябрь 2010 года стал месяцем самой сильной инфляции с января 2009 года.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он подчеркнул, что рост индекса потребительских цен (ИПЦ) продолжает ускоряться на фоне сокращения урожая и роста спроса. По словам аналитика, предварительные оценки указывают на рост ИПЦ в 2010 году на 11-13%.

Как отметил А.БЛИНОВ, «фактический показатель инфляции по итогам сентября оказался существенное выше наших ожиданий роста на 1,5% (в месячном выражении) в связи с более сильным ростом цен на молоко, молочную продукцию и яйца, причем стоимость последних выросла в сентябре на 51,5%, добавив 0,6 процентных пункта в общий показатель инфляции».

Аналитик напомнил, что цены производителей выросли в сентябре 2010 года на 0,1% в месячном выражении. Основным фактором медленного роста стало зафиксированное Госкомстатом падение цен на 4,1% в отрасли по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. Рост индекса цен производителей (ИЦП) в 2010 году составит 20%, прогнозирует А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, по информации Госкомстата, инфляция в Украине в сентябре 2010 года по сравнению с августом составила 2,9%, с начала года – 7,4%. По сравнению с сентябрем 2009 года показатель инфляции составляет 10,5%, а по сравнению с январем-сентябрем 2009 года – 9,3%.

Цены производителей промышленной продукции в сентябре 2010 года по сравнению с августом выросли на 0,1%, с начала года – на 15,2%. Рост цен производителей в сентябре 2010 года против показателя сентября 2009 года составил 19,2%.