МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2011 году до 4,5%

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил свой прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2011 году. Об этом говорится в опубликованном на сайте фонда прогнозно-аналитическом докладе МВФ «Перспективы развития мировой экономики».

Согласно документу, эксперты МВФ прогнозируют рост ВВП Украины в 2011 году на уровне 4,5%, при том, что в апрельском прогнозе этот показатель составлял 4,1%.

Кроме того, МВФ улучшил прогноз сальдо текущего баланса Украины, как на текущий, так и на следующий год. Так, если согласно апрельскому прогнозу, и в 2010 г., и 2011 г. отрицательное сальдо прогнозировалась на уровне 2,3% ВВП, то теперь прогноз экспертов фонда на текущий год -0,4%, а на следующий - -1,3% ВВП.

В тоже время МВФ ухудшил прогноз среднегодовой инфляции в 2010 году с 9,2% (апрельский прогноз) до 9,8%, в 2011 г. - с 8,9% (апрельский прогноз) до 10,8%.

Как сообщал УНИАН, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам второго квартала 2010 года против показателя за аналогичный период 2009 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 5,9%.

Рост ВВП Украины за II квартал 2010 года против I квартала 2010 года, с учетом фактора сезонности, составил 3,8%.

Номинальный ВВП за второй квартал т.г. составил 262,365 млрд. грн.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики Украины, падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило не 15%, как сообщалось ранее, а 15,1% по сравнению с 2008 годом.

Номинальный ВВП за 2009 год составил 914 млрд. 720 млн. грн., тогда как ранее Госкомстат сообщал цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. меньше – 912 млрд. 563 млн. грн.

Падение ВВП по кварталам в 2009 году по сравнению с аналогичными периодами 2008 года: в І квартале 2009 г. падение ВВП составило 20,2% (ранее Госкомстат сообщал о 20,3%), во ІІ квартале – осталось на уровне 17,8%, как сообщалось ранее, в ІІІ квартале – 16% (ранее сообщалось о 15,9%), в ІV квартале – 6,8% (7%).