Эксперт: существенного роста объема покупок наличной валюты в октябре ожидать не стоит

Объективных оснований для роста стоимости доллара в Украине в данный момент нет. Повышение курса американской валюты в сентябре носило преимущественно сезонный и психологический характер. Таково мнение аналитиков информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают в компании, население в сентябре увеличило объем покупки наличной иностранной валюты на 41,05% - до 2,985 млрд. долларов. Параллельно с этим снизился объем продажи наличной иностранной валюты на 20% - до 1,3744 млрд. долларов. В итоге чистое сальдо покупок наличной иностранной валюты в прошлом месяце со стороны населения составило 1,61 млрд. долларов. Это второе максимальное чистое сальдо покупки наличной иностранной валюты в истории Украины после ноября 2008 года (2,342 млрд. долларов).

Такое поведение населения, по мнению Николая Ивченко, руководителя информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, можно объяснить ростом стоимости наличного доллара в первой половине сентября практически на 1%, причем толчком к данному росту стал выход Нафтогаза на рынок с приобретением валюты для расчета за газ. Также повышению спроса на наличную валюту способствовало удорожание евро на 8% и российского рубля на 1,6%.

Как подчеркивают в компании, для сдерживания роста стоимости доллара НБУ в сентябре впервые за последние несколько месяцев увеличил объем продаваемой на межбанковском рынке валюты до 686,9 млн. долларов. Последний раз интервенции госрегулятора были отрицательными в феврале 2010 года. Однако, несмотря на эти интервенции, НБУ в прошлом месяце за счет размещения еврооблигаций Украины удалось нарастить объем своих ЗВР на 1,986 млрд. долларов - до 34,678 млрд. долларов.

«С учетом спада ажиотажа на отечественном валютном рынке в конце сентября, существенного увеличения объема покупок наличной иностранной валюты в октябре ожидать не стоит. Таким образом, ЗВР НБУ для поддержания стоимости национальной валюты потребуется меньше», - отмечает Николай Ивченко.