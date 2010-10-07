Базовая инфляция в Украине в сентябре составила 1,5%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в сентябре 2010 г. против августа 2010 г. составила 1,5%, за январь-сентябрь т.г. – 5,5%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, в сентябре 2009 г. показатель базовой инфляции был на уровне 1,1%, за январь-сентябрь 2009 г. – 12,5%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно, речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, инфляция в Украине в сентябре 2010 г. по сравнению с августом т.г. составила 2,9%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 7,4%.

По сравнению с сентябрем 2009 года показатель инфляции составляет 10,5%, а по сравнению с январем-сентябрем 2009 года – 9,3%.