Курсы валют НБУ 8 октября

Нацбанк установил 8 октября курс гривни:100 USD США-790.9900 (7 октября – 790.9900)100 EUR-1105.0130 (7 октября – 1095.9957)10 RUR-2.6693 (7 октября – 2.6461)Учетные курсы банковских металлов НБУ с 8 октября за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото-107535.09 (7 октября-106546.35)961 XAG 10 Серебро-1849.33 (7 октября-1812.95)962 XPT 10 Платина-136050.28 (7 октября-134547.40)964 XPD 10 Палладий-47538.50 (7 октября-46589.31)

Нацбанк установил 8 октября курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 790.9900 (на 7 октября – 790.9900) 100 EUR – 1105.0130 (на 7 октября – 1095.9957) 10 RUR – 2.6693 (на 7 октября – 2.6461) Учетные курсы банковских металлов НБУ с 8 октября за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 107535.09 (на 7 октября – 106546.35) 961 XAG 10 Серебро – 1849.33 (на 7 октября – 1812.95) 962 XPT 10 Платина – 136050.28 (на 7 октября – 134547.40) 964 XPD 10 Палладий – 47538.50 (на 7 октября – 46589.31)

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